تفكيك شبكة بتقاعد كركوك استولت على مئات الملايين من الدنانير

2025-01-24 16:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يومالجمعة، عن تفكيك شبكة اخترقت نظام صرف الفروقات التقاعدية واستولت على مبالغلعددٍ كبير من المتقاعدين في كركوك.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ورد لوكالة شفقنيوز، إن "ملاكات الهيئة وفريق من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، نفذت بموجبمذكرة قضائية عملية للإطاحة بثلاثة مسؤولين في هيئة التقاعد الوطنية فرع كركوك،جراء اختراقهم لحسابات المتقاعدين وصرف أكثر من 720 مليون دينار لعدد كبير منالمُتقاعدين دون وجه حق والاستيلاء على المبالغ المصروفة بالزيادة".

ولفتت إلى "تعاون جهات خارجية مع الشبكةوالتلاعب بقرابة 80 إضبارة تقاعدية أسفرت العملية أيضاً عن ضبطها".

وبينت أن "المتهمين سيقوا بصحبة محضرالضبط الأصوليّ والمبرزات إلى قاضي محكمة كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة،الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانونالعقوبات".