اندلاع حريق كبير في مصفاة نفطية جنوبي العراق وفرق الإطفاء تكافح لاحتوائه (تحديث)

2025-01-24 16:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في حقل الرميلة النفطي جنوبي العراق، يوم الجمعة، باندلاع حريقكبير في إحدى المصافي وأدى إصابة ستة من العاملين إصابات متفاوتة، فيما تكافحفرق الإطفاء السيطرة على ألسنة النيران.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ستة من العاملين في المصفاة أصيبوا جراء الحريقأحدهم بكسر في الساق، وآخر بحروق في وجهه، والآخرين إصابات متباينة".

وأضافأن "الحريق اندلع في خزان بالمحطة الخامسة في حقل الرميلةالشمالية النفطي، وما زالت النيران مشتعلة وفرق الإطفاء تحاول السيطرة علىألسنة اللهب دون جدوى".

وأشارالمصدر إلى أن "مفارز اللواء التاسع من شرطة الطاقة شاركت في عملية إخمادالحريق الذي اندلع في محطة عزل الغاز الخامسة، كما تم فرض طوق أمني محكمحول مساحة الحريق".

ولاحقاًلفت المصدر إلى أن "فرق الإطفاء لم تتمكن من احتواء النيران التي امتدت إلىالخزان الثاني في المحطة الخامسة".