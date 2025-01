2025-01-24 16:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الجمعة، تعاقده الرسمي مع المدافع الدولي اليمني هارون الزبيدي قادماً من نادي الحالة البحريني. وأكدت إدارة النادي في بيان أن “اللاعب وقع على عقد انضمامه إلى صفوف الفريق دون الكشف عن تفاصيل الصفقة”. يُذكر أن الزبيدي شارك مؤخراً مع المنتخب اليمني وقدم أداءً مميزًا في البطولات …

