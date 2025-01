2025-01-24 16:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة / عراق اوبزيرفر كشف مصدر محلي، اليوم الجمعة، آخر تطورات حريق المحطة الخامسة فيحقل الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة، فيما أشار إلى أن النيران امتدت لخزان نفطي آخر وهي آخذة بالتمدد. وقال المصدر، إن “النيران المشتعلة في حقل الرميلة تمددت ووصلت إلى خزانٍ آخر بعد عدم تمكن فرق الدفاع المدني من إخماد النار في الخزان …

The post حريق الرميلة.. النيران تتمدد وتلتهم خزانا جديدا first appeared on Observer Iraq.