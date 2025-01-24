2025-01-24 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يومالجمعة، عن مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر قوات حرس الحدود العراقية، بتعرض نفذه حزبالعمال الكوردستاني في زاخو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "أثناء قيام قوات حرس الحدود بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقيالتركي في ناحية باتيفا التابعة إلى زاخو شمالي دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبلعناصر حزب العمال الكوردستاني".

وأضافت أنه "أدى إطلاق النار هذا إلى مقتلاثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى، كما أصيب مقاتلآخر".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقتسابق من يوم الجمعة، بإن اثنين من أفراد حرس الحدود العراقي قتلا، وأصيب آخربجروح، جراء هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينةزاخو.

وأضاف المصدر، أن "الهجوم نفذه مسلحونتابعون لحزب العمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاط العسكريةلقوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي،ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب -القفل" في إقليم كوردستان.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركيعملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا،والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.