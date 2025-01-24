ترزي: هجوم زاخو انتهاك للسيادة وتهديد مباشر للأمن الاتحادي

2025-01-24 17:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علق النائب السابق فوزي ترزي، اليوم الجمعة، (24 كانون الثاني 2025)، على الهجوم الذي استهدف قوة من حرس الحدود العراقي في محيط زاخو بمحافظة دهوك وأسفر عن استشهاد اثنين من أفراد القوة وإصابة آخر بجروح.

وقال ترزي لـ"بغداد اليوم"، إن "تعرض قوة حرس الحدود العراقي لعملية استهداف من قبل حزب العمال الكردستاني يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وهجوماً إرهابياً يمس سيادة العراق ككل".

وأضاف، أن "حزب العمال الكردستاني مصنف على لائحة الإرهاب الدولي منذ سنوات طويلة، وما حدث في زاخو يمثل خرقاً خطيراً وهجوماً إرهابياً بكل أبعاده".

وأشار إلى، أن "ما جرى لن يكون الأول، إذ يبدو أن هناك محاولات متواصلة لاستنزاف قوات حرس الحدود، خصوصاً بعد أن بدأت تأخذ زمام المبادرة في تأمين الحدود الدولية بين العراق وتركيا، ما يعيق محاولات الحزب في خلق مناطق توتر واستنزاف وتصعيد".

وأكد ترزي على "ضرورة الانتباه لخطر حزب العمال الذي يتواجد في مناطق عدة داخل إقليم كردستان ومناطق أخرى، واصفاً وجوده بأنه غير مشروع وفق الدستور العراقي، الذي يمنع وجود أي قوات مسلحة غير عراقية على أراضي البلاد".

ودعا الحكومة العراقية إلى "اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لحماية الأراضي العراقية من هذه المنظمة المصنفة إرهابية دولياً، وإلى الالتفات لخطورة انتشار آلاف المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني في عدة مناطق داخل العراق، لما يشكله هذا الوجود من تهديد مباشر للأمن الاتحادي".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت بوقت سابق اليوم الجمعةن عن استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى كما أصيب مقاتل اخر في إطلاق نار تعرضت له قوات الحدود العراقية من قبل عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة {حزب العمال الكردستاني} المحظورة أثناء تنفيذ القوة واجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة الى قضاء زاخو في محافظة دهوك.