ضربة دفاعية جديدة لريال مدريد

2025-01-24 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى ريالمدريد الإسباني، يوم الجمعة، ضربة دفاعية جديدة وسط قائمة طويلة من الإصابات بينصفوف الفريق.

وذكرت تقارير صحفيةإسبانية في الساعات الماضية أن لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، تعرض للإصابة فيتدريبات الفريق يوم الخميس.

ويحل ريال مدريد ضيفاعلى بلد الوليد غدا السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولةالـ21 من مسابقة الدوري الإسباني.

وفقًا لما ذكره الصحفيالإسباني ميغيل أنخيل دياز، فإن لوكاس فاسكيز تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلالتدريبات ريال مدريد.

وأكد الصحفي الذي يعمللدى إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن فاسكيز سيخضع لمزيد من الفحوصاتالطبية اليوم الجمعة، من أجل تحديد مدى خطورة إصابته والمدة الدقيقة لغيابه عنالفريق.