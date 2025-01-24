ارتفاع جديد لأسعار الصرف.. 152 الفا لكل مئة دولار

2025-01-24 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، في محال وشركات الصرافة في بغداد. وسجلت أسعار البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الأسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي.

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