الطلبة يطيح بالنفط وزاخو يتعادل مع نفط ميسان في دوري نجوم العراق

2025-01-24 17:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن فريق الطلبة لكرة القدم، اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نظيره النفط بهدف نظيف، فيما انتهت مباراة زاخو مع نفط ميسان بالتعادل الإيجابي 1-1ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري نجوم العراق.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن هدف اللقاء الوحيد لفريق الطلبة جاء في الدقيقة الرابعة عبر محترفه ماسوفا، ليحسم المباراة لصالح فريقه.وفي مباراة أخرى، انتهى لقاء زاخو مع نفط ميسان بالتعادل الإيجابي 1-1.افتتح نفط ميسان التسجيل في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب كرار سعد، قبل أن يدرك لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان التعادل لفريق زاخو في الدقيقة 85، حيث شهد اللقاء تنافساً قوياً بين الفريقين".