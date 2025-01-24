الداخلية تصدر ايضاحا حول جريمة قتل في العامرية ببغداد

2025-01-24 17:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ايضاحاً حول جريمة قتل في منطقة العامرية ببغداد، نشرته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام في تقرير مصور.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، إن "جريمة قتل حدثت لأحد الأشخاص ضمن منطقة العامرية في بغداد (حادث جنائي) وفور ورود المعلومة شكلت قيادة شرطة بغداد الكرخ فريق عمل برئاسة مدير قسم الشرطة المعني، وألقت القبض على خمسة متهمين بحوزتهم سلاح الجريمة، وضبطت العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".

واضافت، ان "عددا من أقارب الضحية عمد إلى الكتابة على منزل القاتل ومنازل أقاربه تضمنت عبارات تهديد ووعيد على الرغم من قيام قوات الشرطة بواجبها وإلقاء القبض على المتهمين في هذا الحادث، حيث نفذت مفارز القسم واجبا أمنيا تمكنت خلاله من إلقاء القبض 19 متهما من الذين قاموا بكتابة عبارات التهديد والوعيد".

وتابعت الداخلية، إن "وزارة الداخلية لن تتهاون في إنفاذ القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، كما تدعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تجزئتها".