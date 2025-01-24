2025-01-24 18:00:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - احمد الدليميأحصى مستشفى الرمادي التعليمي في الأنبار، اليوم الجمعة، خدماته الطبية والعلاجية المُنجزة خلال عام.وقال مدير المستشفى أياد عراك مخلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المستشفى انجز خلال العام الماضي 18,110 عملية جراحية، و 1,331,272 خدمة مختبرية، اما الحالات الطارئة فقد تجاوز عددها 114,632 ألف، اما عدد المرضى الراقدين فقد بلغ خلال عام 24,152 ألفاً، فيما تم استقبال 205,069 حالة في قسم الاستشارية".وأضاف، "كما قدمت خدمات الأشعة التشخيصية إلى 117,164 مريضاً، وبلغ عدد الحالات التي تم فحصها في وحدة الرنين المغناطيسي 32,601 ألفاً وفي قسم المفراس الحلزوني 19,987 ، فيما حققت وحدة السونار فحوصات بلغت 18,624، وبلغ عدد عمليات غسل الكلى 22,244 اثنين وعشرين الف ومئتين واربعة واربعين".