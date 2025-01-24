بغداد تعلن مقتل فردين من حرس الحدود وإصابة ثالث في هجوم مسلح شمالي العراق

2025-01-24 18:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة مقتل فردين من قوات حرس الحدود وإصابة ثالث في هجوم مسلح قرب الحدود التركية شمالي العراق.وذكرت الوزارة في بيان أن قوات الحدود العراقية تعرضت أثناء أداء واجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي - التركي في ناحية (باطوفة) التابعة لقضاء (زاخو) في محافظة (دهوك) إلى إطلاق نار من عناصر تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني.وأوضح البيان أن إطلاق النار أسفر عن مقتل فردين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الأولى العراقية وإصابة آخر.يذكر أن عناصر حزب العمال الكردستاني تتواجد في الشريط الحدودي بين العراق وتركيا ومناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق. (النهاية) ص ب ر / م ع ع