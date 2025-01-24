"5 جناة و19 شخصا كتبوا عبارة مطلوب دم".. الداخلية توضح ملابسات جريمة العامرية

2025-01-24 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، عن القبض على أشخاص كتبوا عبارات تهديد على منازل متهمين بارتكاب جريمة قتل، بعد أن جرى اعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جريمة قتل حدثت لأحد الأشخاص ضمن منطقة العامرية في بغداد، (حادث جنائي) وفور ورود المعلومة شكلت قيادة شرطة بغداد الكرخ فريق عمل برئاسة مدير قسم الشرطة المعني، وألقت القبض على خمسة متهمين بحوزتهم سلاح الجريمة، وضبطت العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضافت "بعدها عمد عدد من أقارب الضحية إلى الكتابة على منزل القاتل ومنازل أقاربه تضمنت عبارات تهديد ووعيد، على الرغم من قيام قوات الشرطة بواجبها وإلقاء القبض على المتهمين في هذا الحادث".

وبنيت "مفارز القسم، نفذت بعد ذلك واجبا أمنيا تمكنت خلاله من إلقاء القبض 19 متهما من الذين قاموا بكتابة عبارات التهديد والوعيد"، مبينة أن "وزارة الداخلية لن تتهاون في إنفاذ القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، كما تدعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تجزئتها".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، بجريمة حدثت في منطقة العامرية، حيث تجمع عشرات الأشخاص ضد شخص واحد، وتم قتله، فضلا عن كتابة عبارات تهديد على منازل مرتكبي الجريمة، من قبل ذوي القتيل.