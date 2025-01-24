2025-01-24 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توصل نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي إلى اتفاق رسمي مع ستوك سيتي، لإعارة المهاجم العراقي علي الحمادي حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025، في خطوة تهدف لتعزيز خط هجوم ستوك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وكشفت مصادر مطلعة، أن الدولي العراقي سينضم إلى صفوف ستوك سيتي على سبيل الإعارة، من دون تضمين بند أحقية الشراء في العقد.

وبالتالي، سيعود نجم منتخب العراق إلى فريقه الأصلي، إيبسويتش تاون، مع نهاية الموسم، حيث يحظى بتقدير كبير داخل النادي، بسبب إمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن العرض المالي الذي قدمه ستوك سيتي للحصول على خدمات الحمادي يُعد "مبلغًا كبيرًا"، ويفوق العروض المقدمة من عدد من أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الأخرى، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمهاجم العراقي. من بين هذه الأندية، تفوق ستوك على وست بروميتش ألبيون وثلاثة أندية أخرى كانت تسعى لضم اللاعب إلى صفوفها.

وبحسب المصادر، فإن الحمادي تجاوز الفحص الطبي بنجاح، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب اتفق مع ناديه الجديد على تضمين بند في العقد يقضي بأن يلعب على الأقل 85% من المباريات خلال فترة الإعارة.

ويُعد علي الحمادي، البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أبرز المواهب العراقية الصاعدة في الملاعب الإنجليزية. وتُقدر قيمته التسويقية بـ2.5 مليون يورو، وكان قد انتقل إلى إيبسويتش تاون في يناير/ كانون الثاني 2024 قادمًا من ويمبلدون، ليساهم في صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال هذا الموسم، شارك النجم العراقي في 13 مباراة في مختلف المسابقات بإجمالي 276 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر، وفق بيانات منصة "ترانسفير ماركت" العالمية.

وتأمل إدارة ستوك سيتي أن يشكل علي الحمادي إضافة قوية للفريق خلال ما تبقى من الموسم، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في دوري "تشامبيونشيب"، فيما سيحظى اللاعب بفرصة لإبراز موهبته والعودة إلى إيبسويتش بخبرة إضافية.

المصدر: موقع winwin