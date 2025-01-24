مكافحة الارهاب يعتقل ارهابيا ويدمر مضافات وكهوفا في 3 محافظات

2025-01-24 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، عن القاء القبض على احد الارهابيين وتدمير عدة مضافات وكهوف في محافظات صلاح الدين والسليمانية والانبار.

وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "وادامة للتنسيق والتعاون بين جهاز مكافحة الارهاب ومديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان تم إلقاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان، انه "وفي اطار التنسيق مع فوج مكافحة الارهاب السليمانية تم تنفيذ واجبات الانزال الجوي في محافظة صلاح الدين قضاء طوزخورماتو (سلسلة جبال بلكانة) التي اسفرت عن تدمير (3) كهوف و(3) مضافات تحتوي على مواد معدة للتفجير".

وأشار الى، انه "وفي واجب منفصل ضمن واجبات الاستطلاع والمراقبة ونصب الكمائن في محافظة صلاح الدين قضاء طوزخورماتو قرية الزركة تم تفجير وتخريب (3) مضافات وكهوف وتفجير عجلة متروكة، وفي صحراء الرطبة محافظة الانبار تمكنت قوات الجهاز من تفتيش وتطهير وتفجير عدة مضافات تحتوي على مواد متفجرة".







