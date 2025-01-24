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"نخبة كرة اليد".. الجيش يجتاز نفط البصرة والفتوة يتغلب على الكوفة

"نخبة كرة اليد".. الجيش يجتاز نفط البصرة والفتوة يتغلب على الكوفة
2025-01-24 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، يوم الجمعة، مباراتان ضمنمنافسات الدور الثاني عشر لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2024-2025.

وفي المباراة الأولى فاز فريق الفتوة الموصليعلى مضيفه فريق الكوفة بنتيجة 25 – 22، حيث جرت المباراة في قاعة الكوفة المغلقةللألعاب الرياضية في محافظة النجف.

وتمكن فريق الجيش في المباراة الثانية من تحقيقفوزاً صعباً وبفارق هدف واحد على مضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 26 – 25.

وجرت المباراة في قاعة نادي نفط البصرة المغلقةفي محافظة البصرة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد، اعتبر فريقالحشد فائزاً على فريق ذي قار ( 15 - 0 ) في الدور الثاني عشر لدوري النخبة لكرةاليد، وذلك لعدم حضور الأخير للمباراة التي كانت مقررة بقاعة نادي الجيش في بغداديوم أمس الخميس.

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