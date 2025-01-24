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فوز للشرطة ومصافي الشمال على البيشمركة والدغارة بدوري الطائرة الممتاز

فوز للشرطة ومصافي الشمال على البيشمركة والدغارة بدوري الطائرة الممتاز
فوز للشرطة ومصافي الشمال على البيشمركة والدغارة بدوري الطائرة الممتاز
2025-01-24 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يومالجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور الثمانية لدوري الطائرةالممتاز .

وفي المباراة الأولى، تألقفريق الشرطة وحقق انتصاراً ثميناً على مستضيفه البيشمركة بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع(25-21) (25-19)(25-18)،التي جرت أحداثها في قاعة البيشمركة بمحافظة السليمانية .

وفي المباراة الثانية،حقق فريق مصافي الشمال فوزاً مستحقاً على فريق الدغارة بثلاثة أشواط دون رد كانتعلى النحو الآتي ،18-25، 14-25 ، 20-25، وجرت المباراة في قاعة بلد المغلقة بمحافظةصلاح الدين .

وكان فريق نينوى، قد حققانتصاراً مثيراً على المقدادية أمس الخميس بثلاثة أشواط لاثنين في افتتاح منافساتدور الثمانية الكبار، وجاءت نتيجة الاشواط على النحو التالي: 25 - 21 ، 25 - 15 ،18 - 25 ، 16 - 25 ، 15 - 12.

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