فوز للشرطة ومصافي الشمال على البيشمركة والدغارة بدوري الطائرة الممتاز

2025-01-24 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يومالجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور الثمانية لدوري الطائرةالممتاز .

وفي المباراة الأولى، تألقفريق الشرطة وحقق انتصاراً ثميناً على مستضيفه البيشمركة بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع(25-21) (25-19)(25-18)،التي جرت أحداثها في قاعة البيشمركة بمحافظة السليمانية .

وفي المباراة الثانية،حقق فريق مصافي الشمال فوزاً مستحقاً على فريق الدغارة بثلاثة أشواط دون رد كانتعلى النحو الآتي ،18-25، 14-25 ، 20-25، وجرت المباراة في قاعة بلد المغلقة بمحافظةصلاح الدين .

وكان فريق نينوى، قد حققانتصاراً مثيراً على المقدادية أمس الخميس بثلاثة أشواط لاثنين في افتتاح منافساتدور الثمانية الكبار، وجاءت نتيجة الاشواط على النحو التالي: 25 - 21 ، 25 - 15 ،18 - 25 ، 16 - 25 ، 15 - 12.