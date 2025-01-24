رغم تدني درجات الحرارة.. جبال أربيل تجذب السائحين من مختلف المحافظات (صور)

2025-01-24 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إقبالاً واسعاًمن الأهالي والزوار على المناطق السياحية، بالرغم من تدني درجات الحرارة في أطرافالمدينة.

ورغم برودة الطقس، اختار العديد من العائلاتقضاء يومهم في أجواء الطبيعة الخلابة، لا سيما في منطقة شقلاوة وجبل سفين، إلىجانب وجهات سياحية أخرى.

أجواء مفعمة بالفرح والتفاعل

وتوجه فريق وكالة شفق نيوز، إلى تلك المناطقوالتقى بعدد من الزوار الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة هذه المناطقالجميلة.

إذ قال أحمد، وهو أحد الزوار القادمين منمحافظة كركوك: "رغم البرودة، إلا أن الطبيعة هنا لا تقاوم، الهواء النقيوالجبال المغطاة بالثلوج يجعل المكان أشبه بلوحة فنية".

كما أضافت شيلان، القادمة من أربيل مع عائلتها:"نأتي إلى شقلاوة وجبل سفين بشكل منتظم، فالمناظر الخلابة هنا تمنحنا شعوراًبالراحة والانسجام والأطفال يحبون اللعب هنا، ونحن نستمتع بصنع الطعام التقليديتحت السماء المفتوحة".

وقال مصطفى كريم، الذي جاء مع أصدقائه منالسليمانية: "نحب زيارة جبل سفين لأنه يجمع بين الجمال الطبيعي والأجواءالهادئة، قمنا بالشواء هنا واستمتعنا بالمشي لمسافات طويلة وإنه مكان مثالي للهروبمن ضغوط الحياة اليومية".

بينما أشارت ليلى، إحدى الزائرات من دهوك، إلىأهمية هذه الرحلات العائلية: "هذه المناطق تمنحنا فرصة للتواصل مع الطبيعةوقمنا بإعداد أكلات شعبية ولعب الأطفال ألعاباً تراثية والجو هنا مليء بالدفء رغمبرودة الطقس".

فعاليات ممتعة تجمع الزوار

إلى جانب استكشاف جمال الطبيعة، أشار الزوارإلى مجموعة من الفعاليات التي أضفت المزيد من المتعة على رحلتهم، أبرزها كانتإعداد الأطعمة التقليدية، مثل الدولمة والكباب الكوردي، إلى جانب ممارسة الألعابالشعبية التي تجمع بين الكبار والصغار، مما يخلق أجواء عائلية دافئة.

وأكد علي، أحد المنظمين لهذه الفعاليات لوكالةشفق نيوز أن "التقاليد الكوردية في مثل هذه المناسبات تجعل من هذه الرحلاتتجربة فريدة، حيث يتجمع الناس حول النار، يتبادلون الأحاديث، وينشدون الأغانيالتراثية".

المناطق السياحية في أربيل، مثل شقلاوة وجبلسفين، تظل وجهة مفضلة للزوار طوال العام، بغض النظر عن الطقس، فالطبيعة الساحرة،التي تمتزج فيها الجبال مع الأودية، تضفي شعوراً لا يُنسى وتجعل الزوار يتطلعونإلى زيارتها مراراً.