مستشار حكومي: العراق يصدر العديد من صناعاته لدول الخليج والمنطقة

2025-01-24 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الجمعة، تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر بالمئة على الآلات والمعدات الإنتاجية والمواد الأولية في خطوة لدعم القطاع الخاص، فيما كشف عن تصدير العديد من الصناعات الى دول الخليج والبلدان المجاورة.وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من أهم أولويات البرنامج الحكومي دعم القطاع الصناعي، وهذا ما تم ترجمته إلى نشاطات للحكومة من خلال عقد العديد من الورش مع الصناعيين في مختلف القطاعات وتكثيف عدد المستشارين لتشخيص مشاكل القطاع الصناعي".وأضاف، "اتخذت قرارات مهمة لدعم القطاع الخاص ومنها تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر بالمئة على الآلات والمعدات الإنتاجية والمواد الأولية وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية من خلال تشكيل لجنة مع 13 جهة تمثل مختلف الوزارات و القطاع الصناعي".