اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةجريدة المدىاخبار العراق السياسية › القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم

القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم

القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم
القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم
2025-01-24 19:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى طلب مجلس القضاء الاعلى من رئاسة البرلمان، رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم ، لوجود شكوى ضده من رئاسة جامعة البصرة. وقال سالم في تدوينة: "تكلمنا سابقاً عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية والعبودي أوعز بتقديم الشكاوى، وبدأت جميع الجامعات بذلك".  وأضاف أن "جامعة البصرة كانت أولى الجامعات التي قدمت الشكوى، وهي التي […]

The post القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم appeared first on جريدة المدى.

واصل المتابعة على جريدة المدى