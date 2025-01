القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم

2025-01-24 19:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى طلب مجلس القضاء الاعلى من رئاسة البرلمان، رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم ، لوجود شكوى ضده من رئاسة جامعة البصرة. وقال سالم في تدوينة: "تكلمنا سابقاً عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية والعبودي أوعز بتقديم الشكاوى، وبدأت جميع الجامعات بذلك". وأضاف أن "جامعة البصرة كانت أولى الجامعات التي قدمت الشكوى، وهي التي […]

