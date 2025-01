توضيح من الداخلية حول جريمة قتل في منطقة العامرية

2025-01-24 19:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ايضاحاً حول جريمة قتل في منطقة العامرية ببغداد، نشرته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام في تقرير مصور. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقته (المدى)، إن "جريمة قتل حدثت لأحد الأشخاص ضمن منطقة العامرية في بغداد (حادث جنائي) وفور ورود المعلومة شكلت قيادة شرطة بغداد الكرخ فريق […]

