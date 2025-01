إخماد الحريق الذي نشب في أحد الخزانات بالمحطة الغازية في الرميلة الشمالية

2025-01-24 19:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن سيطرتها على الحريق الذي نشب في احد الخزانات بالمحطة الغازية الخامسة في الرميلة الشمالية في البصرة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “الاستجابة السريعة من قبل ملاكات الإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير على …

