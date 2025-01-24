اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةايشانعامة › سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات

سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات

سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات
سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات
2025-01-24 19:36:04 - المصدر: ايشان

  قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى سيتم الإفراج، يوم غد السبت عن 4 مجندات إسرائيليات. وقال أبو عبيدة في بيان عبر منصة “تلغرام”، إن “المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الفصل الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هن كارينا […]

ظهرت المقالة سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات أولاً على ايشان.

سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات

واصل المتابعة على ايشان