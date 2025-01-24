2025-01-24 19:36:04 - المصدر: ايشان

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى سيتم الإفراج، يوم غد السبت عن 4 مجندات إسرائيليات. وقال أبو عبيدة في بيان عبر منصة “تلغرام”، إن “المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الفصل الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هن كارينا […]

ظهرت المقالة سيُطلق سراحهن غداً.. حماس تستبق المرحلة الثانية بأسماء أربع مجندات أسيرات أولاً على ايشان.



