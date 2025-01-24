2025-01-24 19:36:04 - المصدر: ايشان

وجّه مجلس القضاء الأعلى، طلباً إلى مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم، بعد رفع شكوى عليه، من قبل الممثل القانوني لرئاسة جامعة البصرة. وتضمنت وثيقة صادرة عن القضاء، اطّلعت عليها “إيشان”: “يرجى استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه بخصوص اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب سجاد سالم حسن ورفع الحصانة عنه وفق المادة ٤٣٣/ […]

ظهرت المقالة القضاء يوجه طلباً إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب سجاد سالم أولاً على ايشان.



