2025-01-24 19:36:04 - المصدر: ايشان

رجح وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بقاء القوات الأمريكية في العراق، بعد تسلم دونالد ترامب ولايته الثانية. وقال حسين، أثناء مشاركته، في جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “أعتقد أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق”، مبيناً أن “الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها يختلف الآن مقارنة مع فترة الإدارة الأولى لترمب”. […]

ظهرت المقالة مخالفاً تصريحات حكومته.. فؤاد حسين يرجح بقاء القوات الأمريكية في العراق أولاً على ايشان.



