الأمن البرلمانية ترد على اتهام نيجيريا للعراق باحتجاز الآلاف من رعاياها

2025-01-24 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، على اتهامات نيجيريا للعراق بشأن احتجاز الالاف من رعاياها.

وقال عضو اللجنة علي نعمة لـ "بغداد اليوم" إن "اتهام العراق غير صحيح، وهذا الاحتجاز هو لعاملات مخالفات لشروط الاقامة وبعضهن يدخلن بصورة غير شرعية ولهذا يتم اعتقالهن من قبل السلطات المختصة".

وبين نعمة ان "المحتجزات سيتم تسفيرهن عبر وجبات بشكل رسمي وهناك تواصل مع الجهات الرسمية المختصة في نيجيريا بهذا الخصوص ولا نعرف سبب هذه الاتهامات التي هي بعيدة عن الحقيقة".

ووجهت نيجيريا، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، اتهامات للعراق باحتجاز أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية بعد أن ذهبن للعمل هناك.

وقالت اللجنة المعنية بشؤون النيجيريين في الخارج إن "أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك".

وأفادت أبيكي دابيري إيريوا، رئيسة لجنة شؤون النيجيريين في الخارج (NiDCOM) لوسائل إعلام نيجيرية، بأن أكثر من خمسة آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء النساء واجهن ظروفا صعبة "وفي أحدث حادثة توفيت امرأة بشكل مشبوه أثناء عملها في العراق".

وذكرت إيريوا أنهم يعملون على إعادة جثمان المرأة التي توفيت مؤخرا والتحقيق في أسباب وفاتها، فيما دعت المواطنين النيجيريين إلى البحث عن الفرص المحلية، بدلا من تعريض حياتهم للخطر في الخارج.