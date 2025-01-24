"نجوم العراق".. دهوك يخطف التعادل في الوقت القاتل من مضيفه الميناء

2025-01-24 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الميناء، يوم الجمعة، معضيفه فريق دهوك بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرةعند الساعة 5:00 مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومعبداية الشوط الثاني سجل مهند عبد الرحيم هدف الميناء عند الدقيقة 47، وتمكن دهوكمن تعديل النتيجة في الدقيقة 90+8.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 20بالمركز 13، ورفع دهوك رصيده للنقطة 28 بالمركز السادس.

وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد كاظم،حكم ساحة، ووليد عبد سلطان، مساعد أول، ورحيم فليح، مساعد ثان، وحيدر عدوان حكمرابع وعلي حسين علي، حكم VAR.