الكرملين يبدي موقفا بشأن دعوة ترامب لمنظمة “أوبك” لخفض أسعار النفط

2025-01-24 20:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

موسكو/ متابعة عراق اوبزيرفر أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا، لا يعتمد على أسعار النفط العالمية. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نيته مطالبة منظمة “أوبك”، وخاصة المملكة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط، لأنه يعتقد أن “هذا الإجراء يمكن …

