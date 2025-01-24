الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة شمس
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | لقاء خاص | مع الرئيس مسعود بارزاني
فيديو | لقاء خاص | مع الرئيس مسعود بارزاني
نسخ الرابط
2025-01-24 21:00:03 - المصدر: قناة شمس
موضوعات ذات صلة
فيديو | حصاد الرشيد || عقوبات أميركية مرتقبة على نواب عراقيين
فيديو | في اليوم التالي للــحـ ــرب هل تصمد الاتفاقيات أم تحيا الصفقات؟.. مقدمة بتوقيت الش...
فيديو | برنامج ننصفكم في منطقة الدورة - كرارة | مع عمر محمد
فيديو | واشنطن أكبر الممولين.. خسائر ضخمة تنتظر منظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب الأميركي...
فيديو | أبو عبيدة يعلن أسماء أربع مجندات سيفرج عنهن ضمن الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق ...
فيديو | خطى مع د. علاء الحطاب | الضيف: عبد الكريم العنزي | ج3
فيديو | الاعلام الأمني تؤكد عدم تسجيل أي خرق في خطة تأمين الزيارة الرجبية #shorts
فيديو | لقا خاص | طالب المعماري - عضو لجنة النزاهة النيابية