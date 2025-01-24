(النفط) العراقية تعلن إخماد حريق في حقل الرميلة الشمالي النفطي

2025-01-24 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة النفط العراقية إخماد الحريق الذي نشب في أحد خزانات المحطة الغازية الخامسة في حقل الرميلة الشمالي النفطي في محافظة (البصرة) جنوبي العراق في وقت سابق من اليوم الجمعة.وقالت الوزارة في بيان إن كادر الإطفاء والسلامة نجح بسرعة بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ما ساعد بشكل كبير على السيطرة على الحريق وإخماده "بوقت قياسي" من دون تسجيل خسائر بشرية.وأضافت أن الحريق نشب بعد إدخال النفط الخام إلى خزان في المحطة الغازية الخامسة في الحقل الذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا مشيرة إلى أنها لم تحدد بعد الأسباب الفنية وراء ذلك.ونقل البيان عن شركة نفط البصرة التي تشارك في إدارة الحقل قولها إن المحطة ستعاود العمل بعد التأكد من إجراءات السلامة وتقييم الأضرار. (النهاية) ع ح ه / م ع ع