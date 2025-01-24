"انزال جوي".. قوة مشتركة تدمر 9 مضافات وعددا من الكهوف تابعة لداعش بقضاء طوز خورماتو

2025-01-24 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن قوة من مكافحة الارهاب واسايش اقليم كوردستان اجرت عملية نوعية وانزال جوي أسفر عنها تدمير 9 مضافات وكهوف لتنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من مكافحة الارهاب و آسايش اقليم كوردستان نفذت عملية امنية ونوعية بانزال جوي في سلسلة جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو أسفرت عن تدمير (3) كهوف و(3) مضافات تحتوي على مواد معدة للتفجير"، مشيرا إلى أن "العملية نفذت بعد معلومات استخبارية دقيقة عن هذه المواقع التابعة لتنظيم داعش الارهابي".

وتابع المصدر أن "القوة أجرت عملية مماثلة بقرية الزركة ضمن قضاء الطوز وأسفر عنها تفجير وتدمير (3) مضافات وكهوف وتفجير عجلة متروكة تابعة لعناصر التنظيم الإرهابي".