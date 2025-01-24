رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين العراق ومصر

2025-01-24 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين العراق ومصر.وقال بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وعلى هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، التقى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري والقائم بالأعمال العراقي لدى سويسرا محمد الدباغ".وأضاف البيان، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق ومصر الشقيقة على المستويات الاقتصادية والتجارية".وأكد الرئيس- بحسب البيان- "مدى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية تطويرها لتشمل المجالات كافة"، مشيراً إلى، "أهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين".من جانبها، عبرت المشاط عن "تقدير مصر حكومة وشعبا للعلاقات الأخوية مع العراق"، مؤكدة، "توجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين من أجل دفع جهود التنمية المشتركة إلى الأمام".