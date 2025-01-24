العوادي: الاستقرار السياسي الداخلي أسهم بتحول العراق إلى ملتقى دولي

2025-01-24 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن الاستقرار السياسي الداخلي أسهم بتحول العراق إلى ملتقى دولي للأشقاء والأصدقاء، فيما بين أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على خلق استقرار سياسي في العراق.

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستقرار السياسي الداخلي انعكس إيجابا على الواقع العراقي، إضافة إلى الأدوار التي قامت بها الحكومة والوساطات بين العراق والدول الإقليمية، وأيضا دور الحكومة في تداعيات حرب غزة".

وأكد العوادي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحرص على خلق استقرار سياسي في العراق".

وتابع، أن "أغلب الشركات العالمية تعتبر العراق أرضا للاستثمارات"، مشيرا إلى، "انعقاد منتدى بغداد في نهاية شباط، والذي يتعلق بطريق التنمية".