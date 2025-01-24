الداخلية تعلن قتل إثنين من إرهابي الـ pkk بناحية باطوفة في زاخو

2025-01-24 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، قتل اثنين من عناصر منظمة (pkk) المحظورة اللذين تعرضا على دوريات قوات الحدود في قضاء زاخو.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لاحقاً لخبر اشتباك مقاتلي قوات الحدود مع عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة (pkk ) المحظورة في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو، قتل اثنان من قوة عناصر (pkk) تعرضا على دورياتنا من خلال تعزيز قواتنا وتطويق وتفتيش المنطقة ومتابعة الجناة".وأعلنت وزارة الداخلية، ظهر اليوم الجمعة، استشهاد منتسبين اثنين وإصابة آخر من قوات الحدود في دهوك من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة ( PKK ) المحظورة.وذكر بيان لوزارة الداخلية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "وأثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة إلى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة ( PKK) المحظورة.وأضاف البيان، أن "إطلاق النار أدى إلى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الأولى، كما أصيب مقاتل آخر".وأكد البيان، "ستبقى قيادة قوات الحدود خط الصد الأول في الدفاع عن العراق وسيبقى شهداؤنا خالدين ومن سفرهم يستلهم الآخرون الشجاعة في الدفاع عن الوطن".