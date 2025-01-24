بعد سقوط الأسد.. كيف تتعامل بغداد مع "نازحي الحدود"؟

2025-01-24 21:26:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارةالهجرة والمهجرين العراقية، يوم الجمعة، عن أعداد "النازحين السوريين"في العراق، وبينما أوضحت أن خيار العودة مفتوح أمامهم ولا توجد أي ضغوط بهذاالخصوص، بينت أن أعداد العائدين بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر2024 غير معلوم.

واستقبل العراق وخاصةإقليم كوردستان خلال السنوات الماضية، أعداداً كبيرة من اللاجئين بعد الأزمةالسورية عام 2011، واندلاع معارك تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي فيالعراق وسوريا بعد العام 2014.

وبحسب آخر إحصائيةحكومية يبلغ العدد الإجمالي للاجئين السوريين في إقليم كوردستان نحو 260 ألف لاجئيقطنون داخل المخيمات وخارجها.

ويُقدر عدد اللاجئينالسوريين في محافظة أربيل، بما في ذلك المدينة والمخيمات التابعة لها، بحوالي 122ألف لاجئ، يعيش 92 ألفاً منهم في أربيل وضواحيها خارج المخيمات، بينما يتوزعالبقية بين المخيمات المختلفة مثل مخيم داراشكران، قوشتبة، كوركوسك، وباصرمة.

وتشير السلطات الحكوميةبإقليم كوردستان، إلى أن اللاجئين السوريين لا يرغبون بالعودة إلى بلدهم رغم سقوطنظام بشار الأسد، لانعدام الثقة بالأوضاع الحالية.

وفي هذا الصدد، قالالمتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، إن"السوريين بدأوا باللجوء إلى العراق وخاصة في إقليم كوردستان منذ عام 2011،حيث تم احتضانهم وإنشاء مخيمات لهم حسب المواثيق الدولية".

وأضاف جهاكير، لوكالةشفق نيوز، أن "أعداد اللاجئين السوريين في العراق حالياً بحدود 260 إلى 270ألف لاجئ، وأغلبهم في إقليم كوردستان، لكن لا توجد أرقام بأعداد العائدين بعدتغيير النظام في بلادهم، كونهم لا يخبرون الوزارة بالعودة"، مشيراً إلى أن"خيار العودة متروك لهم بعد تقدير الوضع في بلدهم وهل هو مناسب من عدمه، وأنوزارة الهجرة لا تفرض عليهم بشيء، بل هم أحرار في العودة".

وعن الدعم الحكومي لهم، أوضحأن "في الفترة السابقة كانت هناك مساعدات وتم بناء مخيمات لهم، لكن توقفتالمساعدات منذ قرابة العامين لعدم توفر قواعد البيانات عند الوزارة، لتحفظ الإقليمعليها، وبالتالي توقف الدعم".

وأشار جهاكير، إلى أن"السوريين في العراق لا يعتبرون لاجئين بل نازحي شريط الحدود حسب القانونالعراقي النافذ لعام 1971 الذي ينص في الفقرة الثانية على اعتبار النازحين من دولالجوار نازحي شريط الحدود تحت أي ظرف كان سواء ظروف طبيعية أو حروب أهلية أو غيرذلك".

وتابع: "كما هناكقرار مجلس الأمن الوزاري رقم 9 لسنة 2019 الذي اعتبرهم نازحي شريط الحدود،والوزارة ملتزمة به، وبالتالي لم يصنف السوريون ضمن اللاجئين".

يذكر أن أكثر من 5.5مليون لاجئ سوري يعيش في البلدان المجاورة، بما فيها تركيا ولبنان والأردن والعراقومصر، في حين باتت ألمانيا، التي تحتضن أكثر من 850 ألف سوري، أكبر دولة مضيفةخارج هذا النطاق الإقليمي.