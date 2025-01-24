ليالي سوق شقلاوة.. "جمال وتنوع" يجمعان العراقيين في قلب كوردستان (صور)

2025-01-24 21:26:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في أحضان الطبيعة الساحرة لمحافظة أربيل، تبرز ليالي سوق شقلاوة كوجهة لا تقاوم، تجذب الزوار من كل أنحاء العراق نحو السوق الذي ينبض بالحياة ليلاً، يعكس مزيجاً فريداً من الثقافة الكوردية الأصيلة والأجواء العائلية المميزة.

أجواء فريدة

أزقة السوق المضاءة بألوانها الزاهية ورائحة الأطعمة التقليدية مثل الشاي الكوردي والكرزات المحمصة تضفي على الزوار إحساساً بالدفء والحميمية، بينما تنعش برودة الطقس لياليهم وتضيف لمسة من السحر على الأجواء.

حسين علي من بغداد قال في حديثه لـوكالة شفق نيوز: "زيارتي لشقلاوة تجربة لن تُنسى. سحر المكان والطبيعة الخلابة يجعلانك تشعر وكأنك في عالم آخر. استمتعت كثيراً بشرب الشاي الكوردي الذي يتميز بنكهة خاصة، كما أن المكسرات هنا لا مثيل لها في الطعم والجودة".

أما أم أحمد، زائرة من البصرة، فأشارت لـوكالة شفق نيوز: "الجو البارد هنا منعش للغاية، ونحن بحاجة لمثل هذه الأجواء والطعام الذي يُباع في السوق لذيذ جداً، وخاصة الدولمة والمشويات الكوردية التي يتم تحضيرها بطريقة رائعة".

ملتقى العراقيين

من الموصل، تحدث رائد محمد مع وكالة شفق نيوز قائلاً: "سوق شقلاوة هو أكثر من مجرد مكان تسوق. إنه تجربة ثقافية تجمع العراقيين من جميع المدن. أجواء السوق مفعمة بالفرح والبهجة، مما يجعلك تشعر وكأنك بين أهلك وأصدقائك".

سناء كريم من كربلاء أعربت عن إعجابها بمقتنيات السوق لـوكالة شفق نيوز: "المنتجات اليدوية هنا مدهشة، من الحقائب المطرزة إلى المجوهرات التقليدية. اشتريت العديد من الهدايا للعائلة والأصدقاء، وأعلم أنهم سيحبونها".

أما عبدالله من الأنبار فقال لـوكالة شفق نيوز: إن "الطعام هنا تجربة بحد ذاتها. جربت الكباب الكوردي وكان طعمه مميزاً للغاية. أما برودة الجو، فهي تضفي على السوق طابعاً خاصاً لا يمكن وصفه".

لمسة البرودة وسحر الأجواء

برودة ليالي شقلاوة تجعل السوق أكثر جاذبية، حيث يحتسي الزوار مشروباتهم الساخنة ويتجولون بين المحال التي تعرض منتجات متنوعة، بدءاً من الأطعمة التقليدية وانتهاءً بالتحف والحرف اليدوية.

تُعد ليالي سوق شقلاوة بمثابة لقاء مفتوح يجمع العراقيين بمختلف أطيافهم، ليعيشوا لحظات من البهجة والانسجام. وتُعد تجربة فريدة تجعل من شقلاوة عنواناً للتراث والتنوع، و يعكس روح كوردستان المتجددة في احتضان الجميع.