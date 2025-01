2025-01-24 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الناطق باسم اللجنة العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري: لم نسجل أي خرق أمني خلال الزيارة الرجبية حتى هذه اللحظة اليوم الجمعة هو الأكثر كثافة من حيث عدد الزائرين خطة النقل وحركته تجري بانسيابية عالية وبلا قطوعات

The post “لم نسجل أي خرق”.. اللجنة العليا للزيارات المليونية: اليوم الجمعة هو الأكثر كثافة من حيث عدد الزائرين first appeared on Observer Iraq.