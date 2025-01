كيف اثر الاستقرار السياسي في العراق على الساحة الدولية؟

2025-01-24 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن الاستقرار السياسي الداخلي أسهم بتحول العراق إلى ملتقى دولي للأشقاء والأصدقاء، فيما بين أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص على خلق استقرار سياسي في العراق. وقال العوادي للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “الاستقرار السياسي الداخلي انعكس إيجابا على الواقع العراقي، …

