السامرائي يعلن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من تطبيق قانون العفو العام

2025-01-24 22:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، (24 كانون الثاني 2025)، عن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من تطبيق قانون العفو العام.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل، اليوم الجمعة، في مكتبه بمدينة سامراء، وفداً كبيراً من المحامين لمناقشة التحديات التي تواجههم في تطوير عملهم و دعم نقابتهم العريقة مشيدا بدورهم نقيبا ومحامين ودورهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون تحت مضلة القضاء العادل".

وأعلن السامرائي خلال اللقاء وفقا للبيان "عن "تشكيل فرق محامين في المحافظات لاستلام طلبات المواطنين المتعلقة بقانون العفو العام ومتابعتها قانونياً،" مؤكداً "أهمية التعاون بين المحامين والمؤسسات الحكومية لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة".

كما دعا السامرائي "المؤسسات الحكومية إلى تعزيز تعاونها مع شريحة المحامين باعتبارها جسر التواصل القانوني بين المواطن والدولة،" مشيداً "بالدور الوطني للمحامين في الدفاع عن الحقوق ودعم الاستقرار المجتمعي" داعيا "وداعما إلى إكمال إقرار قانون المحامين بما ينسجم ومكانتهم الاجتماعيه الكبيرة".

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته الثلاثاء الماضي على القوانين الجدلية ابرزها تعديل قانون العفو العام.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان "القانون ليس عفوا بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها" مشيرا الى ان "القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم".

ولفت الى ان "العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافتهم بالإكراه او وقعوا ضحية المخبر السري" مؤكدا، ان "المحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو او تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم".