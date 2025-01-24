مكتب رئيس الوزراء: السوداني وجه بابتعاث 5 آلاف طالب لأفضل الجامعات العالمية

2025-01-24 22:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، اليوم الجمعة، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بابتعاث 5 آلاف طالب عراقي إلى جامعات عالمية، فيما أكد تحسين الرواتب وشروط الابتعاث لدعم للطلبة العراقيين في الخارج.وقال رزوقي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بناء البلدان يعتمد على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمحتواها لتواكب العالمية، مع الاستفادة من تجارب الآخرين".وأضاف، أن "اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق انطلقت لأول مرة في عام 2008، وكان الهدف منها ابتعاث 10 آلاف طالب إلى الجامعات الكبرى، لكن البرنامج تعطل؛ بسبب الأزمة الاقتصادية واحتلال عصابات داعش الإرهابية بعدها لبعض مناطق البلاد في تلك الفترة".وأوضح، أن "رئيس الوزراء وجه بإعادة إحياء البرنامج وابتعاث 5 آلاف طالب جديد إلى أفضل جامعات العالم؛ بهدف تعزيز البحث العلمي والتواصل مع الجامعات العالمية".وبين رزوقي، أن "البرنامج الذي أطلق سابقًا أسفر عن عودة 4 آلاف من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، الذين يشكلون اليوم العمود الفقري للتعليم العالي في العراق، والآن، تم إحياء البرنامج بتوجيه رئيس الوزراء لابتعاث 5 آلاف طالب، حيث بدأنا بالابتعاث منذ آب 2023، وشملت الوجبة الأولى 400 طالب، وكان المخطط لابتعاث ألف طالب إضافي في عام 2024 إلى أفضل الجامعات في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وأستراليا؛ بهدف تقديم محتوى علمي عالي الجودة ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في جميع دوائر الدولة".ولفت إلى، أن "نافذة التقديم لهذا العام ستفتتح مع بداية شهر شباط المقبل لغرض ابتعاث 1000 طالب ولمزيد من المعلومات عن شروط القبول بالإمكان مراجعة الموقع الالكتروني للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق".وأشار إلى، أنه "في عام 2014، وبسبب الأزمة الاقتصادية وظروف داعش، تم تخفيض رواتب الطلبة المبتعثين بشكل كبير، لكن بفضل توجيهات رئيس الوزراء، أعيد رفع الرواتب إلى مستواها السابق؛ لضمان كرامة الطالب وعائلته أثناء الدراسة في الخارج".وأضاف، أن "البرنامج فتح مجالًا لغير الموظفين بنسبة 5% من المقاعد، مع ضمان تعيينهم بعد العودة"، مشيرا إلى، "وجود اتفاقية مع مجلس الخدمة الاتحادي تضمن تعيين حملة الشهادات العليا العائدين بما يتناسب مع تخصصاتهم".