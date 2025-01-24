ميري: شهدنا كثافة في أعداد الزائرين وخطة النقل وحركته تجري بانسيابية

2025-01-24 22:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الناطق باسم اللجنة العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري، اليوم الجمعة، أن خطة النقل وحركته تجري بانسيابية عالية وبلا قطوعات.وقال ميري خلال الإيجاز اليومي الخاص بتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لم نسجل أي خرق أمني خلال الزيارة الرجبية حتى هذه اللحظة".وأضاف، أن "اليوم الجمعة هو الأكثر كثافة من حيث عدد الزائرين"، موضحا، أن "خطة النقل وحركته تجري بانسيابية عالية وبلا قطوعات".