2025-01-24 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - عبد الرحمن حميدخطف فريق نوروز، اليوم الجمعة، تعادلًا مثيرًا من الشرطة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.سجل أهداف الشرطة كل من مهند علي في الدقيقة 78، وهدف عكسي سجله لاعب نوروز وائل بن عثمان في مرماه بالدقيقة 87، بينما أحرز أهداف نوروز مروان حسين في الدقيقة 34 وجاثوتس في الدقيقة 93.وبهذا التعادل، رفع نادي الشرطة رصيده إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، فيما رفع نوروز رصيده إلى 19 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.