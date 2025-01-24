2025-01-24 22:54:04 - المصدر: ايشان

حتى الآن، لم تُسجل أي حوادث سير خلال الزيارة الرجبيّة، ولكن في هذا التقرير الذي أعدّته “إيشان”، نعود إلى ما قد يحصل خلال الأيام الأخيرة من الزيارة، حين يقود السائقون مركباتهم بسرعة جنونية، ويقتلون الزائرين. ومع كل زيارة مليونية، تكثر الحوادث المرورية، ويفقد الزائرون حياتهم بسبب “رعونة” السائقين، الذين يقودون مركباتهم بسرعة يصفها البعض بـ […]

ظهرت المقالة “موت المرجّع”.. باصات الزيارات المليونية: رعونة الطمع تقتل أحباب الأئمة أولاً على ايشان.



