وزير الداخلية يتفقد سير إجراءات الزيارة الرجبية في الكاظمية المقدسة

2025-01-24 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، سير إجراءات الزيارة الرجبية في الكاظمية المقدسة، فيما وجه بجملة من التوصيات التي تسهم في نجاح الخطة الأمنية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، أجرى مساء اليوم الجمعة، جولة ميدانية شملت المناطق القريبة من ساحة عدن وصولاً الى جسر منطقة الكريعات، واطلع الوزير على خط سير الزائرين القاصدين نحو مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام".وأضاف: "كما التقى الوزير بعدد من الزائرين واستمع الى آرائهم عن الخدمات المقدمة لهم خلال هذه الزيارة الخالدة، والتقى أيضاً بعدد من القطعات الأمنية المكلفة بتأمين هذه الذكرى، ووجه بجملة من التوصيات التي تسهم في نجاح الخطة الأمنية."وتابع: "كما زار المقر المسيطر لقيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ واستمع الى شرح موجز عن آخر المستجدات المتعلقة بتأمين الزيارة الرجبية".