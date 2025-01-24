2025-01-24 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار خبير نفطي، يوم الجمعة، تساؤلات جديدة عن حريق المحطة الخامسة في حقل الرميلة الشمالي النفطي، مستغرباً من إدخال الخزان الذي اشتعلت به النار إلى العمل اليوم، بعد سنة من التوقف لإعادة تأهيله.

وقال الخبير لوكالة شفق نيوز، إن "كل خزانات الرميلة الشمالية تعمل على الشعلة الباردة من دون الحاجة إلى أي نار لإدخالها في العمل"، متسائلاً "كيف حدث الحريق وما هي شرارته الأولى؟".

وتابع الخبير الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن "خزانات الجريان تحترق فقط عندما يكون هناك شعلة في حال السحب من الخزان بعد تشغيله لفترة وهذه الحادثة حدثت مرتين في السبعينيات، وفي حادثة اليوم كان الخزان في بداية التشغيل".

وأكد، أنه "في اليوم الجمعة لا يوجد كادر صباحي من الإنتاج والمشغلين ومهندسي المواقع والكوادر الهندسية الساندة من الآلات والميكانيك والصيانة ولا حتى لجان الإشراف والاستسلام، ما عدا بعض المناوبين المكلفين بأعمال روتينية، فما الداعي لإدخال الخزان بالعمل في هذا اليوم بالتحديد؟، مع العلم أن الخزان لمدة عام كامل كان بمشروع تأهيل من قبل شركة مصرية وعندما تم تشغيله انفجر".

في حين لفت مصدر آخر إلى "ارتفاع عدد الآبار المتوقفة إلى 120 بئراً، بعد إن كانت 60 بئراً، مرتبطات بالمحطة الخامسة والرابعة التي وقع فيها حريق الخزان"، مبيناً أن "الخسارة أصبحت 200 ألف برميل نفط".

وأعلن قسم السلامة في حقل الرميلة الشمالي أنه "في تمام الساعة 1:30 ضهراً، تم استلام نداء انفجار وحريق في خزان النفط سعة 10000 متر مكعب رقم 2 في محطة عزل الغاز الخامسة DS5 في حقل الرميلة الشمالي تم التوجيه بإرسال فرق إطفاء من الجهد الوطني وهيئة تشغيل الزبير وغرب القرنة 1 للمكافحة الإسناد، لفرق إطفاء هيئة تشغيل الرميلة".

وتابع القسم، إنه "تم عزل الخزان والتبريد على الخزان المجاور وإخلاء العاملين، وتم السيطرة على الحريق في الساعة الخامسة والنصف مساءً،

ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية، وتسبب بأضرار كبيرة للخزان المحترق، والذي تم إعادة تأهيله مؤخراً، وسبب الحريق المرجح خطأ تشغيلي، وعلى أثره تشكلت لجنة فنية لمعرفة أسباب الانفجار والحريق".

وكان مصدر مطلع، قد كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن خسائر حريق حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخسائر التي تسبب بها الحريق في حقل الرميلة النفطي، هي 135 ألف برميل نفط، فضلا عن توقف 60 بئرا عن العمل من المحطة".

وأضاف أن "إخماد الحريق تم بمشاركة 20 عجلة إطفاء، و10 عجلات اختصاص بهكذا حرائق، فضلا عن 10 عجلات أخرى، حوضية ساندة، سعة 16 ألف لتر".

وأفاد مصدر في حقل الرميلة النفطي جنوبي العراق، في وقت سابق من يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في إحدى المصافي وأدى إصابة ستة من العاملين إصابات متفاوتة، فيما تكافح فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ستة من العاملين في المصفاة أصيبوا جراء الحريق أحدهم بكسر في الساق، وآخر بحروق في وجهه، والآخرين إصابات متباينة".

وبعد ذلك، أفاد مصدر أنه تم إخماد الحريق بشكل نهائي وحالياً في عملية التبريد.

كما أعلنت وزارة النفط، قبل قليل، عن سيطرتها على الحريق الذي نشب في أحد الخزانات بالمحطة الغازية الخامسة في الرميلة الشمالية في البصرة.

وبينت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستجابة السريعة من قبل ملاكات الإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي".

وأشارت إلى أن "شركة نفط البصرة أوضحت أن الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا، فحدث حريق في الخزان لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن".