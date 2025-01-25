الأمن العراقي يقتل اثنين من مسلحي العمال الكردستاني في دهوك

2025-01-25 00:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة قتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني تعرضا لقوات حرس الحدود في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بشمال العراق.وقالت الوزارة في بيان لها إنه "الحاقا لخبر اشتباك مقاتلي قوات الحدود مع عناصر تنتمي الى حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو قتل اثنان من قوة عناصر الحزب المذكور بعد تعرضهما لدوريات حرس الحدود العراقية من خلال تعزيز القوات وتطويق وتفتيش المنطقة ومتابعة الجناة.واليوم أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل اثنين من عناصرها وإصابة آخر من قوات حرس الحدود في دهوك على يد عناصر تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني. (النهاية) ص ب ر / ه س ص