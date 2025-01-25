الديوانية تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل

2025-01-25 00:25:01 - المصدر: واع

الديوانية – واعقرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).وذكر مجلس محافظة الديوانية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة الديوانية برئاسة محمد الحاج شخير الغانمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2025/1/26 المقبل بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) بأستثناء القوات الامنية والصحية والخدمية 50%".