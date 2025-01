2025-01-25 00:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم السبت، بياناً حول قانون الأحوال الشخصية، فيما أكدت أهمية ضمان تماشي الإصلاحات القانونية مع التزامات العراق الدولية. وقالت البعثة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر “: “تتابع الأمم المتحدة في العراق آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية …

